Gar nicht so einfach, über die knirschenden Kiesel am Königsplatz weiter zu strampeln, aber Joscha Köppl stört sich nicht weiter dran, manövriert sein Radltaxi umsichtig aber beherzt über die Brienner Straße Richtung Odeonsplatz. Man muss schon schlucken als Fahrgast auf Höhe "Platz der Opfer des Nationalsozialismus", eingekeilt zwischen Lastern, Bussen, Autos und anderen Radlern. Kein Radweg hier, stattdessen auf zig Spuren das Blech der anderen zum Greifen nah. Köppl strampelt da durch, als habe er einen Sicherheitskompass dabei oder führe durch einen inneren Tunnel.

Im Ernst, braucht es nicht überall Radlwege? Joscha Köppl, längst wieder auf sicherem Terrain am Odeonsplatz, schaut nachdenklich. "Nicht unbedingt", sagt er. "Nur weniger Autos wären schon schön." Und dass man als Gerne-Radler freilich mit Wehmut ins holländische Maastricht oder das belgische Antwerpen schielt, wo Fahrräder im Verkehr viel bevorzugter fahren. "Vielleicht kommen wir da in München ja noch hin. Das wäre schon was."

Eingekeilt zwischen Bussen, Lastern, Autos und anderen Radlern

Vor der Feldherrnhalle ermuntert er zwei Bayern-Fans aus Niederbayern, sich zum nächsten Schweinsbraten radeln zu lassen ("Leute, ihr schaut’s verhungert aus, also ich würde euch den Haxnbauer empfehlen"). Am Hofgarten bietet er einem britischen Ehepaar an, sie mit Fahrtwind zum Hotel zu chauffieren ("Tun die Füße schon weh? Steigen’S ein, ich bring Sie hin").

Die Kunst, sagt Joscha Köppl, ist, aus solchen aus Charme geborenen Kurzfahrten dann ganze Stadtführungen zu machen. Das gelingt oft, weil seine Pedalhelden (oft: Studenten, die eine Rikscha anmieten und selbstständig fahren) immer auch Stadtführer mit fundierter München-Kompetenz sind. Durch-die-Stadt-Helfer, Geschichtenerzähler und Gaudiburschen – mit strammen Wadln halt.

Was macht er an Tagen, an denen sich niemand animieren lässt, eine Runde gegen Geld mit ihm zu fahren? "Dann nehme ich kostenlos eine alte Dame mit, die sich mit schweren Einkaufstüten abquält", sagt Joscha Köppl, "oder eine Mutter mit heulenden Kindern". Er nennt das Karma-Fahrten. Weil danach oft an der nächsten Ecke ein Touristengrüppchen steht, aufgeregt winkt und sich ausgedehnt von ihm die Stadt erklären lassen mag.

Rikschafahren – ein München-Spaß? Natürlich.

Lesen Sie hier: 160.000 Euro für einen Quadratmeter München