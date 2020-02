"Mr. Robot"-Macher produziert "Gaslit": Neue Watergate-Serie mit Julia Roberts und Sean Penn

Joel Edgerton als G. Gordon Liddy

Edgerton soll derweil als ehemaliger FBI-Agent G. Gordon Liddy (89) die schmutzigen Machenschaften von Nixon leiten. Liddy war eine treibende Kraft bei dem Einbruch in die Zentrale der Demokratischen Partei am 17. Juni 1972, der als Watergate-Affäre in die Geschichtsbücher einging und Nixon das Präsidentschaftsamt kostete. Hammer wird "Variety" zufolge einen jungen Rechtsberater im Weißen Haus namens John Dean (81) spielen, der angesichts der illegalen Aktivitäten im Oval Office zunehmend von Gewissensbissen geplagt wird.