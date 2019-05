Motto, Gastgeber, Gäste Met Gala 2019: Alle Fakten rund um das Top-Fashion-Event

Der erste Montag im Mai bringt auch in diesem Jahr wieder die angesagtesten Hollywood-Stars mit den großen Namen der Modewelt zusammen. Denn dann gibt es im New Yorker Metropolitan Museum of Art wie alljährlich die große Gala des Kostüminstituts - besser bekannt als Met Gala. In diesem Jahr findet das exklusive Event, das am 6. Mai um 19 Uhr (Ortszeit) startet, wieder unter einem sehr ungewöhnlichen Motto statt. Das muss man über die Met Gala 2019 wissen.