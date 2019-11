Motto ebenfalls bekannt Met Gala 2020: Meryl Streep und Emma Stone sind die neuen Gastgeber

Das Thema der jährlichen Ausstellung des "Costume Institute" ist diesmal: "About Time: Fashion and Duration" (Dt. "Eine Frage der Zeit: Mode und Dauer"). Die Schau, die von 7. Mai bis 7. September 2020 zu sehen sein wird, werde sich "mit der flüchtigen Natur der Mode befassen", wie The-Met-Direktor Max Hollein in der Mitteilung zitiert wird. Rückblenden und Vorschauen seien geplant. Entwickelt wurde das Motto demnach in Anlehnung an das anstehende Jubiläum: Das Metropolitan Museum of Art wurde am 13. April 1870 gegründet und feiert somit im Jahr 2020 den 150. Geburtstag.