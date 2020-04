Motivationstipps von der Expertin Fasten-Endspurt: So halten Sie die letzten Tage durch

Wer seit dem 26. Februar fastet, kann schon jetzt stolz auf sich sein. Dennoch hält die Fastenzeit noch bis einschließlich 9. April an. Besonders die letzten Tage vor dem Ende können sehr kräftezehrend und anstrengend sein. "Um die Motivation hoch zu halten, sollte man sich unbedingt Belohnungen zurechtlegen: ein neues Buch, eine neue Bluse, schöne Blumen. Zudem ist es essenziell, sich jeden Abend vor Augen zu führen, was man bisher erreicht hat", erklärt Ärztin Dr. med. Silja Schäfer ("Abnehmen trotz 1000 Ausreden", Ratgeber, ZS Verlag) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.