20:15 Uhr, Das Erste, Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel, Komödie

Der Muttertag ist alles andere als ein Kindergeburtstag. So erleben es mehrere Frauen, denen der Festtag einiges an Schwerbekömmlichem beschert. Die alleinerziehende Innenarchitektin Sandy (Jennifer Aniston) muss verdauen, dass ihr "Ex" (Timothy Olyphant) heimlich eine Jüngere geheiratet hat. Ihre Freundin Jesse (Kate Hudson), heimlich mit einem indischstämmigen Arzt (Aasif Mandvi) verheiratet, kommt nicht mehr umhin, ihren rassistischen Eltern endlich die Wahrheit zu sagen. Miranda (Julia Roberts), als Star eines Homeshopping-Senders zum Festtag geradezu allgegenwärtig, wird damit konfrontiert, auf ihr eigenes Mutterglück verzichtet zu haben.