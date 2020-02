Morgen gibt es mehr Ashley Graham zeigt erstes Bild ihres Babys

Am Samstag, den 18. Januar 2020, wurde Plus-Size-Model Ashley Graham (32) zum ersten Mal Mutter. Jetzt, gut zwei Wochen nach der Geburt, teilte sie auf ihrem Instagram-Account erste Fotos ihres Sohnes. Auf den beiden Bildern zeigt sie einmal ihre Hand, wie sie die kleinen Fingerchen des Neugeborenen hält, zum anderen offenbar die Hand ihres Ehemannes Justin Ervin, der ebenfalls die winzigen Finger des Babys umschließt. Dazu schrieb Graham: "Um 18 Uhr am 18. Januar 2020 haben wir 3,3 Kilogramm Liebe in unserem Leben begrüßen dürfen."