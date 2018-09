Margareta R. bestätigt: Das Paar hatte gemeinsame Pläne

Ihr Freund habe ihr später erzählt, eine Ex-Freundin sei bei ihm gewesen und habe ihn attackiert. Deshalb die Verletzungen am Hals und an den Händen. Was Margareta R. nicht ahnte: Ihr Freund hatte die Leiche seines Opfers zunächst im Keller deponiert. Sie habe angesichts der Kellertür so ein seltsames Gefühl gehabt. Ihn danach zu fragen, habe sie aber nicht gewagt.

Als der Vorsitzende Richter Michael Höhne anschließend die in englisch verfassten Liebesbriefe von Konstantin V. an Margareta R. übersetzen lässt, protestiert die Zeugin. Das sei doch privat und gehe die Öffentlichkeit nichts an. Doch die Liebesbeteuerungen des Angeklagten zeigen, dass der 33-Jährige tatsächlich, wie in der Anklage behauptet, ein neues Leben mit der jungen Frau aus Prag anfangen wollte.

Margareta R. bestätigt, dass das Paar Pläne hatte, gemeinsam nach Amsterdam zu ziehen. Der Prozess wird fortgesetzt.