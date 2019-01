Nürnberg - Bei einem Streit in einem Nürnberger Bahnhof sind zwei Jugendliche von einem Zug überfahren und getötet worden. Die Polizei nahm nach der nächtlichen Tragödie am Samstagvormittag einen Tatverdächtigen fest. Der 18-Jährige stehe im Verdacht, bei dem Streit am S-Bahnhof Frankenstadion drei Menschen aufs Gleis gestoßen zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise der zahlreichen Zeugen vor Ort hätten zur schnellen Festnahme des deutschen Mannes geführt.