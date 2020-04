Während viele Münchner ihre Pasta, Fleisch- oder Fischgerichte abholten, hatte die Gastronomin beim Einpacken der Speisen eine Idee. Wie kann sie den Gästen Ablenkung von daheim, ein kleines Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit schenken? Sie dachte sich ein Konzept gegen die Krise aus: Dinner in the Car, also Essen im Auto.