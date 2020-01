"Monströse Verbrechen" Weinstein-Prozess: Mutmaßliche Opfer gründen Instagram-Kanal

27 mutmaßliche Opfer von Film-Produzent Harvey Weinstein (67) haben unter dem Namen "Silence Breakers" einen neuen Instagram-Kanal gegründet. Mit dem Account "_nolongersilent" will die Gruppe Zeuginnen beistehen, die im Prozess aussagen. Das Verfahren gegen den 67-Jährigen, dem schwere Sexualverbrechen vorgeworfen werden, ist am 6. Januar eröffnet worden und dauert voraussichtlich zwei Monate, am Mittwoch begannen die Auftaktplädoyers.