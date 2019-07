Auf Nachfragen der Beamten beschrieb er das Flugobjekt als Apparatur in Kapselform, die zudem einen hochfrequenten Ton abgegeben habe. Eine Drohne sei es ganz sicher nicht gewesen, so der besorgte Mann am Telefon. Denn nach seinen eigenen Recherchen seien die herabfallenden Teil mit der Apollo-11-Mission in Verbindung zu bringen, so der Anwohner.