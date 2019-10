Wie die Polizei am Sonntag berichtet, konnte der Mann, der bereits wegen Betäubungsmitteldelikten in 166 Fällen bekannt war, den Freisinger Polizisten keinen Führerschein vorweisen. Als diese sein Auto durchsuchten, fanden sie in einer Tasche 60 Fentanylpflaster, vier bis fünf der Pflaster hätte er als Patient besitzen dürfen. Der Mann soll jedoch ein sogenannter "Arzt-Hopper" sein, sich die Arzneimittelrezepte also durch Vortäuschen von Symptomen bei vielen verschiedenen Ärzten erschlichen haben.