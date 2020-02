Monarchin voller Dankbarkeit Queen Elizabeth II. lobt den britischen Geheimdienst

Queen Elizabeth II. (93) sagt Danke. Bei ihrem Besuch des MI5, der inländischen Spionageabwehr- und Sicherheitsbehörde des Vereinigten Königreichs, hat sich die britische Monarchin persönlich an alle Mitarbeiter gewandt. In ihrer Rede am gestrigen Dienstag würdigte sie die "unermüdliche" Arbeit der Angestellten, die aufgrund der strengen Vertraulichkeit stets im Verborgenen stattfinden würde.