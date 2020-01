"Momente totaler Ausgelassenheit" Terry Jones: So trauern seine "Monty Python"-Kollegen

Terry Jones war am Dienstagabend nach einer seltenen Demenzerkrankung im Alter von 77 Jahren in seinem Haus nahe London gestorben. 1989 hatte sich die "Monty Python"-Gruppe bereits von ihrem Mitglied Graham Chapman verabschieden müssen, der an Krebs gestorben war. Cleese erinnerte daran mit einem bitter-trockenen Fazit: "Two down, four to go" (Dt. "Zwei weg, vier noch übrig").