Mörderische Stille, Tatort,... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Mord auf der Durchreise

Zwei Gruppen von fahrendem Volk drohen den Frieden von Martyr Warren in der Grafschaft Midsomer zu sprengen. Peter Fairfax (Ian Thompson) darf trotzdem mit seinen Leuten auf Will Saxbys (John Duttine) Grundstück campieren. Die Mehrheit im Dorf ist erbost über die "Belagerung", allen voran der Friedensrichter Hector Bridges (Paul Jesson). Am folgenden Abend wird Bridges mit seiner eigenen Schrotflinte erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben eine Vielzahl von persönlichen Feinden, bis in die eigene Familie hinein.