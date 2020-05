FC Bayern Basketball: Konzept "auch kaufmännisch überzeugend"

Bislang ist Holz aber ganz zufrieden – vor allem mit seiner Standortwahl. "Am Ende hat es München am meisten gewollt", sagte Holz über die Bewerbung des FC Bayern mit dem Audi Dome. Der Antrag sei "am detailreichsten" gewesen. "Da gab es schon ein Sicherheitskonzept, etwa über die Wegführung in der Arena. Die Detailüberlegungen waren beeindruckend. Da hat man Gehirnschmalz investiert", meinte Holz, "am Ende war es auch kaufmännisch überzeugend."