Er war mit typischen Symptomen der Erkrankung in einer Klinik behandelt worden. Wie Hans-Peter Kammerer, Leiter des Präsidialbüros im Polizeipräsidium Oberbayern in Ingolstadt, bestätigte, stellte sich beim 57-Jährigen erst nach dessen Tod heraus, dass er an Covid-19 erkrankt gewesen ist, also der Krankheit, die häufig durch das Coronavirus ausgelöst wird.