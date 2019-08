Möglicher Wechsel FC Bayern: Warum Kovac Triple-Held Mandzukic dringend braucht

Perisic und Mandzukic: Mentalitätsspieler mit feurigen Herzen

An Perisic und Juventus-Stürmer Mandzukic schätzt Kovac ihre kämpferische und mannschaftsdienliche Spielweise. Es sind Mentalitätsspieler mit feurigen Herzen. Mandzukics Torgefährlichkeit hat man in München nicht vergessen. In 88 Pflichtspielen kam "Mandzu" auf 48 Tore und 14 Torvorlagen. Bayern müsste italienischen Medienberichten zufolge rund 15 Millionen Euro für den Angreifer bezahlen.