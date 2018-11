Mit nur 110 Stimmen wurde am Dienstag Markus Söder (CSU) erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Laut einem Medienbericht soll er jetzt auch noch den CSU-Vorsitz von Horst Seehofer übernehmen, der anscheinend seinen Rücktritt am Wochenende verkünden will.