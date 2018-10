Mögliche Fortsetzung Gibt es ein "Alias"-Reboot? Jennifer Garner schürt die Hoffnungen

Rückkehr ins Fernsehen

"Alias" endete 2006 nach fünf Staffeln und 105 Episoden. Seitdem war Garner ausschließlich in großen Hollywood-Produktionen und auf der Kinoleinwand zu sehen. Jetzt kehrte die Schauspielerin erstmals zurück ins Fernsehen und spielt die Hauptrolle in der acht Episoden langen Serie "Camping", die am vergangenen Sonntag in den USA Premiere feierte.