Modische Winter-Accessoires Winter-Styleguide: Wie man Mütze und Handschuhe jetzt trägt

Handschuhe als extravagante Details

Handschuhe können so aufregend sein. Wer seinem Look etwas Mädchenhaftes verleihen möchte, setzt auf süße Fäustlinge. Wer hingegen eher der damenhaftere oder rockige Typ Frau ist, ergänzt sein Outfit um ein Paar hochwertige Lederhandschuhe - am besten in Schwarz. Bei der Farbauswahl kommt es jedoch wie bei der Mütze auf den Rest des Outfits an. Man kann aber auch die Handschuhe in den Mittelpunkt stellen und beispielsweise Knallrote zu einem sonst schlichten Look in Grautönen und Schwarz tragen.