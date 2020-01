Modetrend für kalte Tage Kleid mit Pulli kombinieren: So stylt man das angesagte Winter-Duo

Dabei sollte man bei den Strumpfhosen auf eine hohe Den-Zahl achten oder gleich eine Thermo-Strumpfhose wählen. Diese sind blickdicht und glattgestrickt, was sich hervorragend mit dem Styling vereinen lässt. Wer es rustikaler mag oder gar einen Kontrast zum geblümten Kleid bilden möchte, der setzt ganz einfach auf eine Strumpfhose mit Wollanteil.

Welchen Mantel zum Kleid?

An kalten Wintertagen empfiehlt es sich, einen langen Wollmantel zum Kleid zu tragen. Ansonsten kann man auf wattierte Bomberjacken oder die klassische Lederjacke - am besten mit Lammfellfutter - setzen. Beliebt ist auch die Kombi mit einem XL-Daunenparka. Und wer will, der kann bei diesem Look auch auf den kuscheligen Teddy-Mantel zurückgreifen.