Modetrend 2020 Florence Pugh und Alicia Vikander setzen auf buntes Leder

Die Paris Fashion Week ging am Dienstag zu Ende, am letzten Tag zeigte unter anderem Louis Vuitton seine Kreationen für Herbst/Winter 2020. Das ließen sich auch die beiden Schauspielerinnen, Florence Pugh (24, "Little Women") und Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander (31, "The Danish Girl"), nicht entgehen. Am Rande der Modenschau präsentierten sie einen ganz besonderen Modetrend des noch jungen Jahres: bunte Lederröcke.