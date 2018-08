Modetrend 2018 Wie Carrie Bradshaw: Berühmte "SATC"-Tasche feiert ihr Comeback

Was liebt Carrie Bradshaw fast so sehr wie ihre Manolo Blahniks? Richtig, ihre Saddle Bag von Dior. Spätestens seit Sarah Jessica Parker (53) in der Kultserie "Sex and the City" damit durch die Straßen von New York stöckelte, kennt die Satteltasche quasi jede(r). Jetzt kommt sie in neuem Gewand zurück.