München - In wenigen Monaten werden es 60 Jahre: So lange, fast ihr ganzes Erwachsenenleben, wohnen Otto H. und seine Frau Karin schon im sogenannten Hohenzollernkarree in Schwabing. "Wir mussten damals erst heiraten, damit wir einziehen konnten", erinnert sich der 82-jährige Rentner.