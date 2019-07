An den vier August-Wochenenden sowie am letzten Juli- und am ersten September-Wochenende wird zusätzlich jeweils nachts von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag ein Schienenersatzverkehr zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing, Moosach und Allach eingerichtet. Grund: Oberleitungsarbeiten für den Bau der 2. Stammstrecke.