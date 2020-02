"Modernes, glanzvolles Image" Sechsteilige Event-Serie "Sisi" läuft bei TVNOW

Die legendäre ermordete Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837-1898) wird erneut zum Leben erweckt. Anders als in den drei beliebten "Sissi"-Filmen von Ernst Marischka (1893-1963) mit Romy Schneider (1938-1982) in der Titelrolle wird die Event-Serie "Sisi" das Leben der gebürtigen Münchnerin von einer anderen Seite zeigen: ohne den "Zuckerguss der Fünfzigerjahre", wie die Produktionsfirmen am heutigen Samstag in einer Pressemitteilung bekanntgaben. Für das deutsche Publikum steht die sechsteilige Serie nach ihrer Fertigstellung auf der Streaming-Plattform TVNOW zur Verfügung.