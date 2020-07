Moderatorin von "Battle of the Bands" Jana Ina Zarrella: "Deutschland braucht definitiv eine neue Band"

Jana Ina Zarrella (43) moderiert die neue Band-Castingshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls", die am Donnerstag, 30. Juli 2020 bei RTLzwei startet. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt die Moderatorin, warum Deutschland wieder eine Casting-Band braucht und welche Rolle Musik in ihrer eigenen Familie spielt. Zudem verrät sie, wie es um ihre eigene Musikkarriere steht - schließlich stand sie mit ihrem Ehemann und Sänger Giovanni Zarrella (42, "La vita è bella") 2019 im Duett auf der Bühne.