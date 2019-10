Moderatorin im Interview Katja Burkard: "Mein Mann brauchte nur einmal falsch zu gucken..."

Apropos Kalorien: Sie erzählen im Buch, dass Sie süchtig nach Chips sind und teilweise zwei Tüten am Tag essen. Wie halten Sie dabei Ihre Figur?

Burkard: Ich mache sehr viel Sport, laufe jede Woche ungefähr 20 Kilometer. Und ich bin eine gute Futterverwerterin. Bei dieser einen Sorte Kartoffelchips gibt es bei mir wirklich kein Halten mehr. Dafür schäme ich mich auch meinen Kindern gegenüber. Ich weiß, dass das nicht gut ist und dass ich es absolut übertreibe, aber es ist für mich das Größte an Geschmack.

Als Sie in die Wechseljahre kamen, hat sich auch in Ihrer Beziehung was getan. Wie hat sich diese verändert?

Burkard: Ich habe genauer auf meine Beziehung geguckt und einige Dinge gefunden, die ich so nicht stehenlassen konnte. Das hat dazu geführt, dass wir eine große Krise hatten. Wir konnten gar nicht anders, als uns mit uns zu beschäftigen und eine "Do it Yourself"-Paartherapie zu machen. Wir haben viel geredet, gestritten und auch viel gelacht. Am Ende hat diese Phase dann unsere Beziehung gerettet. Wir sind durch die Wechseljahre in eine tiefe Krise reingerutscht, haben dadurch aber auch wieder zusammengefunden, weil wir uns mit uns und unseren Problemen auseinandersetzen mussten.

Ihre Tochter war zudem in der Pubertät, als Sie in die Wechseljahre gekommen sind...

Burkard: Ja, dadurch dass ich spät Mutter geworden bin, sind die Pubertät meiner ältesten Tochter und meine Wechseljahre ins selbe Zeitfenster gefallen. Im Nachhinein betrachtet, war das zum Teil echt lustig. Mein Mann brauchte nur einmal falsch zu gucken, dann bin entweder ich ausgeflippt oder sie. Das war definitiv anstrengend.

Ein Thema Ihres Buches sind auch Schönheitsbehandlungen. Ist das ein noch größeres Tabuthema als die Wechseljahre?

Burkard: Zweimal im Jahr lasse ich mir gegen meine Zornesfalte Botox in die Stirn geben und meine Augenbraue anheben. Warum soll man nicht dazu stehen? Wir lassen uns die Haare färben, uns falsche Fingernägel machen, was ist so schlimm dabei, sich gegen Falten behandeln zu lassen? Aber natürlich muss sich jetzt nicht jede Frau dazu bekennen. Wir müssen uns zu gar nichts bekennen und jede Frau soll auch ihre Geheimnisse bewahren. Ich wollte aber ein möglichst ehrliches Buch schreiben und da hat das einfach für mich auch dazugehört.

Was raten Sie Frauen, die vor den Wechseljahren Panik haben?

Burkard: Ich würde ihnen raten, sich einen Frauenarzt zu suchen, der sich auf dem Fachgebiet der Endokrinologie, der Wissenschaft der Hormone, auskennt. Das kann nicht automatisch jeder Frauenarzt. Gerade um den vierzigsten Geburtstag herum erleben zahlreiche Frauen ihre erste Krise und merken, dass sie nicht mehr so geduldig sind, vielleicht Beziehungskrisen zu durchleben. Viele gehen dann zum Psychologen. Aber da klopfen die Wechseljahre schon häufig leise an. Es besteht dann oft ein Progesteron-Mangel. Wenn man dann schon vorbeugt, brechen die wirklichen Wechseljahre vielleicht nicht mehr ganz so heftig über einen herein. Frauen sollten auf alle Fälle in sich reinhören, wir haben meist ein gutes Bauchgefühl. Und ich kann nur dazu raten, sich viel zu bewegen, das ist ganz wichtig.