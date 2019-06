Aufgewachsen ist der gebürtige Gladbacher in Waldniel, einem Gebiet in der Gemeinde Schwalmtal in Nordrhein-Westfalen. So richtig groß im TV wurde Joko Winterscheidt mit seinem Partner Klaas Heufer-Umlauf durch das ikonische Duo "Joko und Klaas". Die beiden sind und waren Bestandteil zahlreicher Shows, aktuell bei "Joko und Klaas gegen ProSieben". Doch bereits davor durchlief er einige namhafte Stationen in seiner Karriere.