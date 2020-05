Bei der Erziehung der Kinder kann es zwischen dem Ehepaar schon mal Streit geben, wie der heute 54-Jährige 2009 in einem Gespräch mit "planet-interview.de" erzählte: "Fernsehen ist zwischen mir und meiner Frau sowieso gelegentlich ein Diskussionspunkt. Ich habe selbst immer gerne Fernsehen geguckt. Zum Beispiel habe ich auch sehr früh damit angefangen, meine Söhne an die 'Simpsons' heranzuführen, weil ich die Serie schon immer gemocht habe – auch als sie in Deutschland idiotischerweise noch als Kinderprogramm galt."