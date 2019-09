Moderator als virtuelle Figur "Game Royale III": Das neue Videospiel mit Jan Böhmermann ist da

PC-Version steht schon bereit

Bereits im Dezember 2015 kam das erste Teil der Videospielreihe mit dem Titel "Das Neo Magazin Game Royale - Jäger der verlorenen Glatze" heraus. Danach folgte im Jahr 2016 "The Secret of Jannis Island". Während man bei Teil I im Studio König ermittelt, ist man in Teil II auf einer einsamen Insel gestrandet und muss einen Weg zurück nach Köln finden.