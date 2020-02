Damit wolle man soziale Begegnungen von Vätern und Kindern fördern, teilte das Sozialreferat am Dienstag mit. Nach Trennungen breche in vielen Fällen der Kontakt zwischen Vätern und Kindern ab, heißt es in dem Beschluss, dem der Kinder- und Jugendhilfeausschuss nun zugestimmt hat. Dabei profitierten Kinder und Familien von aktiven und zugewandten Vätern.