Model soll 16 gewesen sein Neue Vorwürfe gegen Harvey Weinstein

Der angebliche sexuelle Übergriff soll demnach 2002 stattgefunden haben, in Weinsteins Wohnung in New York City. Wenige Tage zuvor soll der Produzent das Mädchen bei einer Veranstaltung kennengelernt haben. Sie behauptet, dass Weinstein versprochen hätte, sie zum Mittagessen zu treffen, um über ihre Karriere zu sprechen. Stattdessen habe er sie in seine leere Wohnung gebracht, wo er angeblich Sex gefordert und ihre Hand mit Gewalt in seinen Intimbereich geführt haben soll. Den Gerichtsunterlagen zufolge soll die Frau weiter erklärt haben, dass Weinstein ihr gesagt habe, sie werde niemals als Schauspielerin arbeiten können, wenn sie seinen Forderungen nicht nachkomme, so die "New York Post". Sie sei nicht darauf eingegangen, heißt es in der Klage demnach weiter. Er habe sie schließlich gehen lassen.