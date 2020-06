Model pflegt gesunden Lebensstil Kate Moss: Schönheitsschlaf ist wichtiger als Party

Die wilden Zeiten der Kate Moss (46) scheinen vorüber. Wie das britische Model jetzt im Interview mit der Frauenzeitschrift "Elle" erklärte, gehe die 46-Jährige mittlerweile gegen 23 Uhr ins Bett. Durchzechte Partynächte, die ihr laut "New York Post" einst den Spitznamen "The Tank" (zu Deutsch: "Der Tank") bescherten, stehen offenbar nicht mehr auf dem Programm. Stattdessen schaue sie vor dem Einschlafen Serien bei Netflix an. "Ich bin gerade erst mit 'Sex Education' fertig geworden - das ist so lustig", erzählte sie.