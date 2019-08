Model leidet an Endometriose Anna Wilken: "Ich habe mich bewusst gegen das Modeln entschieden"

Anna Wilken (23) hat Endometriose. Im Alter von 13 Jahren bekam die einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin den Verdacht der Gebärmuttererkrankung gestellt. 2015 erhärtete sich dieser, wie sie nun im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news berichtet. Seither sucht die 23-Jährige mit dem Thema mehr und mehr die Öffentlichkeit. Ihr Buch "In der Regel bin ich stark" (erscheint am 10. September) erzählt die Geschichte ihrer eigenen Reise und Entwicklung. Was zu dieser dazugehört? Schmerzmittel im Club, nächtliche Fahrten zur Notapotheke und überrumpelnde Nachrichten in der Kinderwunschklinik.