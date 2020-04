Model klärt auf Nathalie Volk: "Unsere Ehe ist noch nicht offiziell"

Wie ist der genaue Beziehungsstatus von Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62)? Das Model hat sich nun dazu geäußert: "Frank und ich haben schon in Amerika geheiratet", erklärt sie in einem RTL-Interview, fügt aber hinzu: "Der Ehevertrag, der ist noch nicht offiziell. Das heißt, unsere Ehe ist noch nicht offiziell." Daran werde die ganze Zeit gearbeitet. Geheiratet habe das Paar in Nashville, verriet Volk weiter: "Wir haben das alles unter uns gemacht. Wir hatten ein paar Leute dort."