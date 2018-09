Mode für größere Größen Guido Maria Kretschmer: Auch kurvige Frauen können alles tragen

Was können Frauen mit einer Konfektionsgröße jenseits der 42 vielleicht besser tragen als Frauen mit einer 36?

Kretschmer: Ich glaube, dass alle Frauen alles tragen können. Es ist nur wichtig, einen guten Schnitt zu haben. Frauen mit viel Busen können gut Dekolleté tragen. Frauen, die viel Hüfte haben, können ihre Taillen in Szene setzen. Mit den richtigen Stoffen und Mustern können sie auch ihre Fülle vorteilhaft zur Geltung bringen. Sie können zeigen, dass sie feminin sind - wackeln kann jeder.

Was raten Sie Frauen, die wackeln können, welche Stoffe und Farben sind für sie am besten geeignet?

Kretschmer: Frauen, die ein bisschen mehr haben, können alles tragen. Man sollte Schnitte und Farben wählen, welche die Chance bieten, etwas Figur optimierender zu arbeiten. Das sind frische Farben, Muster, aber auch gute Unis. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu eng und körperbetont an Stellen schneidet, an denen es keinen Sinn macht. Aber wenn die richtigen Qualitäten eingesetzt werden, lässt sich auch ein Bleistiftrock in einer großen Größe toll tragen. Man muss bei Curvy unterscheiden, an welchen Stellen man kräftig ist - oben, unten oder komplett. Dementsprechend braucht es unterschiedliche Looks.

Von welchen Kleidungsstücken sollten kurvige Damen auf jeden Fall die Finger weglassen?

Kretschmer: Von Schlauchkleidern in Hellrosa würde ich abraten. Aber eigentlich finde ich, dass Frauen von gar nichts die Finger weglassen sollten, außer von schlechten Männern.

Was sind die wichtigsten Styling-Tipps und -Tricks, die Sie ihnen geben können?

Kretschmer: Wenn man Taille hat, muss man Taille zeigen, egal wie groß. Genauso beim Dekolleté. Wenn man gute Beine hat, sollte man seine Beine optimal einsetzen. Man sollte darauf achten, dass die Haarlängen gut zu Jacken, Pullovern, aber auch zu Kleidern korrespondieren. Eine gute Bestandsaufnahme ist sehr wichtig. Jede Frau sollte sich fragen: Wer bin ich und warum bin ich die, die ich bin und wie könnte ich werden? Mode gibt die Möglichkeit, sich selbst zu optimieren, in jedem Alter. Deshalb habe ich auch bewusst darauf geachtet, drei Generationen im Shooting zu integrieren und auch in der Kollektion zu zeigen.

Ashley Graham, Angelina Kirsch, Beth Dito, Melissa McCarthy, Adele - immer mehr Models und Prominente stehen selbstbewusst zu ihren Kurven. Welche prominenten Damen setzen ihre Kurven Ihrer Meinung nach besonders gut in Szene?

Kretschmer: Das sind sicher die aufgezählten Damen, die das tun. Aber ich könnte jetzt auch viele weitere Frauen auflisten, die bei mir in der Nachbarschaft wohnen, die bei mir arbeiten, die meine Verwandten oder Freunde sind. Das sind aufregende, tolle Frauen, die jeden Tag unterwegs sind. Das sind die Frauen, die den Look machen. Es ist natürlich schön, wenn eine Ashley Graham wunderbar aussieht, aber die verdient dafür auch Millionen. Ich bin verantwortlich für Frauen wie Frau Meier von nebenan, die 43 ist und fünf Kinder hat und einfach merkt, dass sie nichts in ihrer Größe bekommt. Sie soll aufregend und toll aussehen - das ist mein Job.