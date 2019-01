Bei kalten 5 Grad ist bei mancher Promilady frieren angesagt, denn wer will schon im kuscheligen Pulli und mit dicker Daunenjacke bei den angesagtesten Fashion-Shows und Promi-Partys erscheinen!? Mode-Bloggerin Caro Daur achtet nicht immer darauf, ob ihre Klamotten auch zum Wetter passen. "Wenn ich was supertoll finde, was ein bisschen leichter ist, nehme ich auch das", sagte sie am Dienstag bei der Berliner Fashion Week.