Mode aus Milch und Algen Von Tencel bis Seacell: Diese Stoffe schonen die Umwelt

Tyvek

Tyvek verbinden die meisten wohl mit Schutzbekleidung. Doch die Faser wird mittlerweile verstärkt in der Mode verwendet. Der Stoff ist praktisch und strapazierfähig, so lässt er sich bei bis zu 90 Grad waschen, fusselt nicht, ist antiallergen und bis zu 100 Prozent recycelbar. Die Struktur ist glatt, weich und atmungsaktiv und fühlt sich ein bisschen an wie Papier, wird aber weder nass noch reißt sie.