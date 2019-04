Moby ist keine Couch-Potato Tweet des Tages

Sänger und DJ Moby (53, "Innocents") schaut offensichtlich viel fern. Der 53-Jährige postete am Mittwoch auf Instagram ein Bild von sich vor seinem Fernseher. Was da über den Bildschirm flimmert lässt sich zwar nicht erkennen. Moby verriet aber, mit welchen Serien er sich gerade die Zeit vertreibt: mit der Sitcom "30 Rock" und Staffel 2 der Netflix-Mystery-Serie "The OA". Seine Fans scheinen Mobys Serien-Geschmack zu teilen. Einer seiner Follower schreibt: "Fühl dich niemals schuldig wegen 30 Rock. (Ich habe es mir 60 Mal angesehen. Wird einfach nicht langweilig.) Ein anderer meint: "Die zweite Staffel von The OA ist unglaublich."