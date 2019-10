Mobiltelefone für Oma und Opa Handys für Senioren: Worauf sollte man achten?

Wen interessieren Preis und Speicherkapazität?

Geräte wie das Emporia Euphoria V50 oder das Primo 413 von Doro sind schon deutlich unter 100 Euro zu haben - kein Vergleich zu aktuellen Highend-Smartphones. Viele Senioren-Handys gibt es sogar unter der 50-Euro-Grenze. Ebenso sind Eigenschaften wie Speicherkapazität im Regelfall für viele ältere Nutzer vernachlässigbar, insbesondere wenn das Telefon keine Kamera besitzt. Auch die genaue Akkulaufzeit spielt oft keine größere Rolle, da die Geräte bei weitem nicht so viel Energie verbrauchen wie Smartphones und damit quasi von Haus aus länger durchhalten.

Sinnvoll kann es sein, ein Gerät mit Notruftaste zu erstehen. Dieser Notrufknopf sollte leicht zugänglich sein und sich so konfigurieren lassen, dass bestenfalls mehrere hinterlegte Telefonnummern im Ernstfall kontaktiert werden. Es gibt Geräte, die sich nach dem Absetzen eines solchen Notrufs per GPS-Funktion orten lassen oder die gleichzeitig eine SMS an die hinterlegten Nummern versendet.

Wer auf mehrere der erwähnten Funktionen Wert legt oder besondere Probleme hat, sollte sich vor dem Kauf bestenfalls in einem Laden von einer Fachkraft beraten lassen. Wer sich vorab schon über bestimmte Modelle informieren möchte, der wird unter anderem auf deutschsprachigen Vergleichsportalen oder bei zuverlässigen Quellen wie der "Stiftung Warentest" fündig.