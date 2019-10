Abrechnung durch die App des Startups

Die Abrechnung der angefallenen Kosten für das Verkehrsmittel oder die Mobilitätsdienstleistung erfolgt später komplett digital via Smartphone: Mitarbeiter können ihre Rechnungen und Tickets, etwa für Bahnfahrten, abfotografieren oder den PDF-Beleg in die Mobiko-App hochladen. Die Anwendung prüft die Rechnung – auch in Hinblick auf möglicherweise anfallende Steuern –, der Mitarbeiter erhält die Ausgaben dann bis zur maximalen Höhe seines monatlichen Gesamtbudgets mit dem nächsten Gehalt auf sein Konto überwiesen.