Aigner will zum TSV 1860 zurück

Nach einem Bericht der "Blauen24" soll Aigner seine Bereitschaft signalisiert haben zum TSV 1860 zurückkehren. Jener Aigner, der in seiner Karriere bereits drei Mal wieder zu 1860 zurückkam. Zuletzt wechselte er vor zwei Jahren für 3 Millionen Euro von Frankfurt nach München. Eine Investition, die sich nicht auszahlte und ein Jahr später im doppelten Abstieg mündete. Schon damals erklärte der Flügelflitzer, dass er sich ein Verbleib in der 3. Liga vorstellen hätte können und wechselte anschließend zu Colorado in die MLS. Doch in Amerika läuft es für den heimatverbundenen Aigner alles andere als gut. Im gesamten Jahr 2018 kommt der 30-Jährige lediglich auf elf Spielminuten.