München - Bei einem Raubüberfall auf eine Spielothek am Luise-Kiesselbach-Platz ist in der Nacht zum Donnerstag eine Angestellte (56) leicht verletzt worden, das berichtet die Polizei. Die Frau wollte die Spielothek gegen 3.30 Uhr gerade verlassen, als sie an der Tür der mit einem Messer bewaffnete Täter abpasste und zurück in den Laden drängte.