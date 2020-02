München - Er ist Welt- und Europameister mit Spanien, Champions-League-Sieger, mehrfacher Pokalsieger und Meister mit dem FC Bayern. Allerdings kann sich Javi Martínez nicht mehr an die entscheidenden Spiele erinnern. Weder an das WM-Finale 2010 noch an den Bayern-Triumph im Finale 2013 in Wembley, so der Baske in einem Interview mit "11 Freunde".