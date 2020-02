Schliersee - In der Nacht auf Sonntag hat es einen Brand in der Oberen Maxlraineralm gegeben. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 3.20 Uhr ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein, in dem ein Feuer in einer Almhütte im Gemeindeteil Spitzingsee gemeldet wurde. Die knapp 40 Personen, die in der Hütte übernachtet hatten, konnten sich glücklicherweise schnell ins Freie retten.