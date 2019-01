Jeweils mehrere Hundert Euro Beute

Der zweite Überfall wurde in der Nacht auf Montag in Oberhaching verübt. Der Täter ist mit einem Messer bewaffnet. Gegen 1.20 Uhr betritt er die OMV-Tankstelle in der Raiffeisenallee und bedroht einen Angestellten (30). Er erbeutet einige Hundert Euro.