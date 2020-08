Nürnberg - Ein kleiner Hund ist von einem Radfahrer in Nürnberg totgefahren worden. Der Yorkshire Terrier war an der Leine seines Herrchens auf einem Gehweg unterwegs gewesen, als plötzlich der Radler über den Hund fuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das rund 20 Zentimeter kleine Tier war sofort tot. Der 58-jährige Hundehalter rannte dem Radfahrer noch hinterher, allerdings vergeblich.